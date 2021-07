Hanno appena fatto in tempo a ricongiungersi professionalmente che si vedono chiedere conto su questioni relative al precedente rapporto., la vasta operazione di rivelazioni dei segreti economico-finanziari del calcio globale cui Calciomercato.com dedica spazio fin dal suo nascere. La testata spagnola online Infolibre.com, associata al networkche raccoglie e gestisce la pubblicazione dei documenti dell'operazione avviata dal whistleblower portoghese, sta curando con grande attenzione questo specifico dossier. Nella serata di ieri Infolibre si è occupata per la terza volta di Ancelotti e Real Madrid, dopo una prima puntata pubblicata il 28 giugno e una seconda puntata datata 6 luglio . In tutti e tre i casi, al centro delle rivelazioni sono questioni di carattere fiscale. E l'ultima puntata della serie riguarda il luogo privilegiato per le storie di allergia alla tassazione che il calcio produce a ritmo da catena di montaggio: le– La testata online spagnola riferisce che a giugno 2020, di cui 1,06 milioni avrebbero dovuto spettare al fisco spagnolo. Che invece non ha percepito un centesimo, poiché quei diritti sono stati versati a Vapia LLP, una società con sede a Londra ma controllata da due società con sede presso le Isole Vergini Britanniche, la Vapia Limited e la Ditomac. Ciò che ha determinato per il tecnico madridista, alla fine dello scorso mese di giugno, un provvedimento di sequestro del salario di Ancelotti per una cifra di 1,4 milioni di euro I documenti analizzati da Infolibre testimoniano che, cui viene attribuito in passato l'uso di una società con sede in Svizzera,(società che è stata sciolta lo scorso 21 marzo, come testimoniano i dati rintracciabili su Companies House UK)Ciò che fa rientrare il tecnico italiano in una lunga lista di tesserati e ex tesserati madridisti (da, dae altri) finiti nel mirino dell'agenzia delle entrate spagnola. Tutti gli altri sono stati costretti a patteggiare multe pesanti.– Una curiosità fra le tante messe in evidenza nell'articolo di Infolibre. Nel 2013, stando a quanto risulta dai documenti in possesso di Football Leaks,. Come mai questa discrepanza? Spiega Infolibre che, secondo quanto stabilisce il fisco spagnolo,. Sarà questo il motivo del balletto di date? Magari a Ancelotti toccherà rispondere anche su questo nella giornata di venerdì 23 luglio, data per la quale è convocato presso lo Juzgado de Instruccion n. 35 del Tribunale di Madrid. Era già stato convocato lo scorso 20 novembre ma non si era presentato perché impegnato in Inghilterra a allenare l'@Pippoevai