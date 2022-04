Arrivano nuovi dettagli e nuove pagine dall'inchiesta Football Leaks e riportati dal consorzio di quotidiani capitanati da Der Spiegel e che rende pubblici alcuni dei documenti più scottanti legati al mondo del calcio. Questa volta è toccato al, che, nel giorno in cui la Uefa vara il nuovo protocollo del, avrebbe in realtà aggirato in più occasioni quello del primo. Come? Tramite il finanziamento diretto da un'agenzia governativa diSecondo quanto raccontato da Der Spiegel la holding dietro il club inglese sembra aver violato i regolamenti in vigore pagando milioni di compensi agli agenti dei giocatori e anche orchestrando un accordo segreto per ingaggiare un giocatore minorenne.fino allo scorso anno, quando la squadra è stata trasferita a un’altra società di proprietà di Mansour.I funzionari negli Emirati Arabi Uniti hanno costantemente insistito sul fatto cheIn una testimonianza davanti al TAS, un rappresentante legale del Ministero delle Finanze ad Abu Dhabi ha affermato che l’ADUG "è completamente estranea" al governo degli Emirati Arabi Uniti o all’Emirato di Abu Dhabi.oltre che il capo dell’Executive Affairs Authority (EAA), un’agenzia governativa di Abu Dhabi focalizzata sulla fornitura di orientamenti strategici e che gestisce i conti appartenenti all’ADUG,