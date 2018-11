Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha risposto alle accuse di Football Leaks, con un comunicato ufficiale:



"E' sempre una sfida il voler cambiare le cose, andare avanti e creare un ordine per fare tutto in modo migliore. Noi stiamo implementando nuove riforme per la FIFA ed io ho sempre saputo che avrei trovato forti opposizioni, specialmente da chi non ha più il potere di una volta.



Ma questo è il motivo per cui sono stato eletto e avrò sempre un solo ed unico obiettivo: migliorare e far sviluppare il calcio. Ed oggi più che mai sono ancora più convinto di voler portare a termine questa missione.



Quattro settimane fa un gruppo di giornalisti ha inviato alla FIFA centinaia di domande, basate su informazioni e mail trafugate (illegalmente) da terze parti.



Noi abbiamo risposto in maniera diretta e sincera a tutte le domande, alcuni media hanno deciso di ignorare la maggior parte delle nostre considerazioni e hanno distorto i fatti e la verità nel deliberato intento di screditare la FIFA.



È chiaro che queste campagne hanno uno scopo preciso, ovvero quello di attentare alla credibilità della figura del presidente Infantino e del segretario generale Fatma Samoura".