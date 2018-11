“La lotta al Fair Play Finanziario è vera. Ma solo per alcuni di noi”. Con questa battuta gli account social della Roma si inseriscono nella conversazione degli ultimi giorni, cioè le rivelazioni dell’inchiesta Football Leaks con i fatturati truccati dai grandi club per aggirare i parametri contro i quali invece la società giallorossa ha combattuto negli ultimi anni. E il video postato è già diventato virale: una coppia di orsi (probabilmente la mamma e il piccolo) scala una montagna completamente innevata. Quello grande ci riesce, non senza fatica, ma quello più in difficoltà è il piccolo, che cade ripetutamente fino alla resa finale.