È l'indicazione data nei giorni scorsi dalladellaa margine del processo sull's, che vede il whistleblowernel doppio ruolo die diIl procedimento avviato ilpresso ilha riservato numerosi colpi di scena, fra i quali un atteggiamento certamente non ortodosso da parte di un importante dirigente di polizia verso il fondo DSI. Che oltre a essere stato uno dei principali oggetti delle rivelazioni effettuate daè anche il soggetto che ha rivolto l'accusa più grave nei confronti di Rui Pinto, quella che ha consentito di tenerlo per oltre un anno e mezzo in regime di carcerazione preventiva come se si trattasse di un criminale della peggior specie:. Di questo episodio noi di abbiamo riferito a più riprese sottolineando gli aspetti oscuri e le incongruenze di un'accusa che risulta pretestuosa , e che infatti nel corso delle udienze tenute presso il Campus da Justiça si è parecchio sgonfiata.Ha invece preso quota un altro aspetto. Inquietante e inedificante.. Durante la deposizione dell'avvocato Pedro Henriques, ex legale di DSI, si viene a conoscenza di una sconcertante verità. Un ispettore capo della, Rogério Bravo, avrebbe consigliato nel 2015 a DSI di rivolgersi a un giornalista per far divulgare la propria versione dei fatti. Rivelazione che ha provocato sconcerto nella giudice che conduce il processo, Ana Margarida Alves:Fra l'altro l'avvocato Henriques ha fatto anche il nome del giornalista a cui DSI si è rivolto.del quotidiano economico Jornal de Negócios. Questi, contattato dai giornalisti del quotidiano Público immediatamente dopo la deposizione dell'avvocato Henriques, ha confermato di avere avuto un abboccamento con DSI ma ha aggiunto che la cosa non ha avuto seguito perché il fondo allora capitanato da Nelio Lucas non gli ha mai fatto giungere della documentazione su cui lavorare.L'effetto di queste rivelazioni fatte durante l'udienza del 10 dicembre è che la giudice Ana Margarida Alves ha disposto un approfondimento sul singolo episodio e. Un tema che era già stato oggetto di una denuncia da parte di Ana Gomes, ex eurodeputata socialista e candidata alle elezioni presidenziali portoghesi dello scorso gennaio, nonché forte sostenitrice di Rui Pinto . La denuncia di Ana Gomes è stata archiviata. Invece i fatti emersi nell'udienza del 10 dicembre sono stati presi sul serio. E la notizia di ieri è che l'inchiesta sui rapporti fra PJ e DSI è stata ufficialmente riaperta . Magari sarà anche l'occasione per scavare su un altro versante: quello del rapporto fra DSI e stampa.