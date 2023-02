che torna a far parlare di se, arrivato nella stagione 1960/61:club fondato nel 1911 con il nome di Société Sportive du Parc Pommery sotto la guida del marchese Melchior de Polignac,, è la più inaspettata, per motivi differenti e a dir poco incredibili.Il club della Champagne è stato in passatoTra gli anni '50 e l'inizio degli anni '60 ha vinto infatti una Coppa Latina e ha raggiuntomentre a livello nazionale ha vintoa leggenda la partecipazione all'edizione inaugurale della Coppa dei Campioni, culminata con. Nel 1959 la storia si ripeterà, con Kopa dall'altra parte della barricata, dopo essersi trasferito in Spagna, eLo scenario oggi è ben differente, ma comunque motivo di vanto:la capacità di. Il primo è un, passato in poco tempo dagli anni trascorsi su Football Manager fino all'imbattibilità con il Reims:. Queste le sue parole in merito a come si è affacciato al mestiere: "Ero solo un normale ragazzino che giocava a Football Manager. Nonostante i miei non volessero, passavo notti intere dalle 10 della sera pensando ‘ok, solo un’altra partita’, per poi finire alle 4:00 del mattino. Mi ci ero fissato da ragazzino e giocarci probabilmente ha acceso in me il fuoco che ho da allenatore a bordocampo”.Tifoso del West Ham, ossessionato dal videogioco, tanto da disputare alcune stagioni con il Saint Truiden, squadra belga con la quale ha esordito, per provare a vincere il titolo sia nella realtà virtuale che nella vera Jupiler League. West Ham che ha provato nel mercato di gennaio ad acquistarecontinua a splendere luminosa la stella dell'. nazionale under 21, che con la tripletta di ieri al Lorientin testa alla classifica dei marcatori. Nato a New York nel 2001, inglese con cittadinanza statunitense e di origini nigeriane, come Ademola Lookman, è cresciuto nel settore giovanile dei Gunners e in Francia sta facendo esperienza, dopo aver riportato in alto il Reims.@AleDigio89