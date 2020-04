#FM20 è tornato ad essere il videogame per #PC più venduto in Italia la scorsa settimana. Non possiamo che ringraziarvi tutti, cari allenatori di #footballmanager! pic.twitter.com/zSlUWADus8 — Football Manager ITA (@FMItaly) April 15, 2020

La quarantena ha riavvicinato tutti al pc e ai videogames per passare il proprio tempo libero tanto che nelle classifiche di vendita è tornato in pole position un videogioco di calcio. No, non sono i classici Fifa o Pes, bensì il celebratissimo videogioco manageriale Football Manager.