I flop della Serie A e non solo

Federico Russo

Non tutte le stagioni sono uguali: spesso accade che giocatori che nell’annata precedente hanno fatto faville, in quella successiva facciano flop. Vista la pausa delle Nazionali è possibile fare un quadro dei giocatori che hanno avuto un maggiore calo nel rendimento nei top 5 campionati europei, specie se messo a confronto con lo standard prefissato a inizio stagione. Passiamo in analisi i giocatori di Serie A e gli ex Serie A, facendo una premessa doverosa: il campione dell’analisi è del Footbal Players Exchange di CSA, la piattaforma online in cui è possibile puntare al rialzo o al ribasso sulle quotazioni dei calciatori ( nel listino ce ne sono più di 400 dei top cinque campionati europei). Normale quindi che le prestazioni dei calciatori presi in questione vanno ad intaccare la loro valutazione. Bisogna sottolineare che la quotazione è basata sull’algoritmo Wallabies, che dispone di un ingente quantità di variabili di gioco (7000).



I FLOP IN ITALIA- Dopo le incredibili stagioni passate con Napoli e Lazio, che hanno portato ai partenopei lo scudetto e ai biancocelesti un insperato ai nastri di partenza secondo posto, Piotr Zielinski e Ciro Immobile hanno avuto un calo di rendimento incredibile. Il polacco ha perso anche il posto da titolare a vantaggio di Junior Traorè e lascerà gli azzurri a fine stagione dopo un’ultima stagione in ombra : solamente 2 reti e 2 assist in campionato. L’attaccante biancoceleste invece aveva spesso abituato a stagioni incredibili da più di 20 gol, vincendo anche una scarpa d’oro oltre ad essere stato tra i più prolifici del nostro campionato nelle ultime stagioni. Tuttavia l’annata attuale ha preso una piega totalmente differente con solo 6 reti all’attivo in campionato; decisamente meglio in Champions League con 4 reti segnate, ma sicuramente non la migliore stagione nel complesso per l’attaccante italiano, anche in virtù dell’anno non facile della Lazio. Per questi motivi il loro rendimento ha avuto un incredibile calo, per il bomber biancoceleste addirittura -47% di performance stagionale. Leggermente sotto invece il polacco, seppur anche il suo calo è stato notevole, per un -25% da agosto scorso.



EX SERIE A- Tuttavia anche due ex Serie A sono rientrati tra coloro che hanno avuto un calo maggiore. Il primo è il Tucu Correa, che dopo gli anni ottimi all’ombra del Colosseo con la Lazio sta trovando una sfilza di difficoltà. Anche al Marsiglia la sua stagione sta passando inosservata: 15 presenze zero gol e assist. Il tutto porta ad un -22% stagionale. Anche l’ex Inter Milan Skriniar, che si è trasferito al PSG come parametro zero sta facendo vedere solamente a tratti le sue qualità: infatti anche lui ha avuto un calo significativo, seppur minore rispetto ai sopracitati(-13%)