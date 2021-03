a tutti coloro che ancora fossero alla ricerca di unI docenti saranno entusiasti di poter presentare i loro progetti formativi, collettivi e individuali, rivolti agli aspiranti osservatori calcistici che interverranno alla serata.Verranno, nell’occasione, spiegati i primi segreti sull’attività dell’Osservatore di Calcio…Ospite del nostro incontro ONLINE sarà un osservatore cresciuto professionalmente con i nostri corsi e che oggi lavora per una società di serie A. Racconterà la sua esperienza formativa e l’attuale impiego come talent scout in un settore giovanile professionistico di prima fascia.Max iscritti: 50La partecipazione è gratuita