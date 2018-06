Venerdì 13 luglio la Cataliotti Sport Production srl VI INVITA a partecipare a REGGIO EMILIA alla presentazione della Seconda Edizione dell’esclusivo SHORT MASTER IN FOOTBALL MANAGEMENT & MENTAL COACHING organizzato da Jean-Christophe Cataliotti e Sandro Corapi.

Si tratterà di un WORKSHOP GRATUITO in occasione del quale verranno spiegati i contenuti principali del Master.

Dove: a Reggio Emilia, c/o l’Hotel Remilia in Via Danubio, 7

Quando: venerdì 13 lugliodalle 15,30 alle 19

Max iscritti: 100

L’obiettivo perseguito attraverso lo SHORT MASTER FOOTBALL MANAGEMENT & MENTAL COACHING è quello di formareuna nuova figura professionale (il FOOTBALL MANAGER & MENTAL COACH) che sappia mettersi al servizio del calciatore professionista con competenze di alto livello, manageriali e di coaching sportivo.

Dopo la prima Edizione del Master che si è tenuto a Milano Marittima dal 6 al 10 giugno, ne seguirà un altro nel mese di settembre sempre a Milano Marittima.

Ideatori e docenti principali di questo SHORT MASTER, unico nel panorama formativo nazionale, sono:

SANDRO CORAPI: Mental coach specializzato nei settori business, life e sport. Ha raggiunto successi in tutti i settori in cui ha lavorato, fino ad arrivare a quelli in ambito calcistico, come la conquista della Coppa Italia 2013 da mental coach ufficiale della Società Sportiva Lazio.

Ha collaborato con sportivi del calibro di Miroslav Klose, Antonio Candreva, Anderson Hernanes, Baldé Diao Keita, Federico Marchetti, Luca Mazzitelli e molti altri ancora. E’ presidente e fondatore della Corapi Coaching Academy e dell’International Mental Coach Association, con le quali intende diffondere la cultura dell’atteggiamento mentale positivo.

JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI, avvocato, esperto di diritto sportivo e degli aspetti economico-aziendali legati al mondo del calcio, svolge dal 2001 l’attività di procuratore e di manager calcistico. Si occupa di offrire ai calciatori professionisti servizi manageriali inerenti la loro gestione a 360°.

Con Mursia ha pubblicato, insieme a Luca Talotta, I segreti dell’agente dei calciatori (2013), con Livio Sgarbi, Manuale per la gestione dei giovani calciatori (2014), con Tommaso Fabretti, Il business nel pallone (2015), Mollo tutto e divento procuratore sportivo (2015), I segreti dell’osservatore di calcio (2017), Procuratore Sportivo. Il manuale per saperne di più (2018). E’, infine, editorialista del sito calciomercato.com con la rubrica “Lettere a un procuratore”.

Solo 30 saranno i posti a disposizioneper imparare i segreti del FOOTBALL MANAGER & MENTAL COACH,nuova figura professionale che può aprire interessanti sbocchi professionali nel mondo del calcio!

In occasione della giornata del 13 luglio sarà già possibile prenotare il proprio posto.

Per iscriverti clicca qui