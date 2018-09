La nota rivista economica Forbes ha stilato come ogni anno il report degli agenti sportivi più potenti al mondo. Non solo calcio, quindi, ma con il calcio grande protagonista grazie ai ricchissimi contratti che sempre più spesso vengono garantiti alle star del mondo del pallone.



Non al primo posto assoluto, ma al primo degli agenti calcistici è il super procuratore portoghese Jorge Mendes. Secondo in classifica generale dietro al re dei contratti nel baseball Scott Boras, Mendes continua ad essere la prima firma nel mondo del calcio grazie anche alla maxi-operazione che ha portato prima Joao Cancelo e poi Cristiano Ronaldo alla Juventus.



Nella top 5 resistono Jonathan Barnett (terzo globale e secondo nel calcio) della Stellar Gruop, la società di procura inglese che fra gli altri detiene i diritti di intermediazione di stelle come Gareth Bale, Jesse Lingard e Luke Shaw, e Mino Raiola (quinto globale e terzo nel calcio) con i vari Ibrahimovic, Pogba e Balotelli. Ecco la top 5 del calcio e i guadagni in commissioni nella nostra gallery.