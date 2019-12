Una vigilia strana, quella dell'ultimo match del girone di Europa League per la Lazio. Inzaghi e i suoi sono ancora euforici per la vittoria contro la Juventus, andranno in Francia per battere il Rennes e sperare in una qualificazione che sembrava complicatissima. Alla Lazio serve la vittoria, e i 3 punti del Celtic sul campo del Cluj.



FORMAZIONE LAZIO - Inzaghi chiederà uno sforzo a qualche senatore. Come riporta il Corriere dello Sport, in avanti ci sarà Caicedo, autore della terza rete contro la Juventus. Ballottaggio tra Immobile e Correa al suo fianco: a destra ci sarà Lazzari, Marusic non è ancora pronto. Acerbi come sempre giocherà titolare. Il vero dubbio è rappresentato da Luis Alberto: Inzaghi potrebbe chiedergli uno sforzo, mentre Milinkovic rimarrà a Roma.