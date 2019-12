La Lazio è tornata in campo di fronte a più di 10mila tifosi al Fersini per preparare la prossima sfida di campionato contro il Brescia. Si è fermato Danilo Cataldi: il centrocampista, autore della terza rete alla Juventus, verrà sottoposto ad accertamenti strumentali. Ed Inzaghi rischia di avere gli uomini contati.



CONDIZIONI CATALDI - Si è fermato alla fine dell'allenamento, ora bisognerà valutare le sue condizioni. Si è parlato di affaticamento, tra oggi e domani bisognerà capire se metterlo a riposo o meno: la Lazio ha bisogno di lui, capace di dare una forte alternativa a centrocampo, dal momento che Leiva e Luis Alberto contro il Brescia non ci saranno per squalifica.