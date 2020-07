Inzaghi cerca il jolly da piazzare vicino a Correa contro il Milan. L'allenatore della Lazio sa che sarà fondamentale trovare il partner d'attacco per il 'Tucu': le ammonizioni rimediate dai diffidati Caicedo ed Immobile costringono Inzaghi a cercare nel mucchio il secondo attaccante. Adekanye sta forzando per entrare almeno tra i convocati, per il resto non ci saranno punte a disposizione.



FORMAZIONE LAZIO - Tutto nella testa di Inzaghi: sarà lui a scegliere. Il partner più scontato di Correa sarebbe Luis Alberto: l'avanzamento dello spagnolo potrebbe essere una soluzione importante per dare qualità dalla trequarti. In alternativa, come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe scegliere l'artiglieria 'pesante': vicino a Correa si piazzerebbe Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo agirebbe quasi da 'vero' nueve, per consentire all'argentino di spaziare per tutto il fronte offensivo.