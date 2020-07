Una vera e propria corsa contro il tempo: Inzaghi è in emergenza assoluta in avanti, le squalifiche di Caicedo e Immobile di fatto lo privano di tutti gli attaccanti in rosa. Gli infortuni dei giovani Adekanye e Raul Moro fanno il resto. Proprio Adekanye sta provando a bruciare le tappe del recupero.



FORMAZIONE LAZIO MILAN - L'ex Liverpool ce la sta mettendo tutta per conquistare almeno un posto tra i convocati contro il Milan. Vuole mettersi a disposizione in un momento critico per la squadra, ci proverà fino alla fine. Tanto che, su Instagram, posta una foto di lui sul terreno di gioco con scritto: "Mi manca il campo". L'ennesima dimostrazione di volontà in un momento delicatissimo per i suoi, impegnati nella corsa Scudetto.