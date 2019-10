La sfida contro l'Atalanta è fondamentale per la Lazio, non sarà in campo Manuel Lazzari: l'ex Spal, fino all'ultimo in formazione (anche sul profilo ufficiale della Lazio) ha avuto giramenti di testa durante il riscaldamento ed è out: al suo posto giocherà Adam Marusic, che si è scaldato con maggior intensità e partirà titolare.