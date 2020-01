Correa non mette ansia ad Inzaghi. Il tecnico sa di avere a disposizione un Caicedo tirato a lucido, ieri l'argentino è stato tenuto a riposo, il suo polpaccio verrà valutato ora dopo ora, lo staff medico ha comunque la speranza di portarlo almeno in panchina. C'è Caicedo: Gattuso ha già avvertito i suoi, con lui in campo bisognerà stare attenti anche oltre il 90'.



CAICEDO FORMAZIONE LAZIO - In formazione dovrebbe esserci Caicedo, il tandem a Brescia ha funzionato, l'ex Espanyol ha messo lo zampino su 3 degli ultimi 5 gol realizzati, come riporta il Messaggero. Per il resto Inzaghi ha già in testa la formazione della sua Lazio. Jony ha recuperato, come lo stesso Lulic, ed è stato addirittura provato da titolare. Bastos sta insidiando Radu, che soffre da morire i tagli di Callejon. Straordinari per Lazzari: Marusic combatte ancora con gli annosi problemi muscolari.