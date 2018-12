Sogni di diventare un procuratore sportivo? Vuoi emulare i grandi manager del pallone? Desideri diventare uno dei protagonisti del calciomercato?

A MILANO (in via Mauro Macchi, 8 nei pressi della stazione centrale) la Cataliotti Football Workshop,giovedì 17 e venerdì 18 gennaio 2019, ti offre la seguente nuova opportunità:

DUE INTENSE GIORNATE DI STUDIO per imparare:

come iniziare la tua carriera da procuratore, come si diventa procuratori sportivi (ESAME AL CONI E ALLA FIGC), quanto guadagna un procuratore, quali sono le qualità del procuratore vincente, come creare una fitta rete di contatti, come e dove individuare i talenti, come proporre un calciatore ad una società di calcio, come collaborare con procuratori stranieri, come si assiste un calciatore in una trattativa di mercato, come si calcolano i costi di formazione dei giovani calciatori.

Alle suddette domande , e a tante altre ancora, verrà data risposta nel corso di una doppia giornata di studio organizzata dall’Avv. e Procuratore Sportivo Jean-Christophe Cataliotti.

UN GIORNO E MEZZO IN AULA (TEORIA) + MEZZA GIORNATA DI PRATICA PRESSO L’HOTEL UFFICIALE DEL CALCIOMERCATO PER TOCCARE CON MANO COME SI SVOLGONO LE TRATTATIVE nell’ultima e decisiva giornata di calciomercato!

AL CALCIOMERCATO SARANNO ORGANIZZATI INCONTRI CON DIVERSI ADDETTI AI LAVORI, TRA PROCURATORI, DIRETTORI SPORTIVI E GIORNALISTI!

Nel corso del workshop sarà, anche, presentato il libro “Procuratore Sportivo. Il manuale per saperne di più”di JC Cataliotti (Mursia Editore).

Nella quota di partecipazione delle due giornate sono compresi tutti i materiali didattici aggiornati (suddivisi in due dispense) con le NORME DEL CONI E DELLA FIGC. In regalo per tutti gli aspiranti procuratori sportivi uno strumento di lavoro che si rivelerà molto utile!

A tutti i partecipanti sarà consegnato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

E’ richiesto il possesso del diploma di maturità.

Le iscrizioni sono aperte. Max 20 iscritti. CLICCA QUI PER ISCRIVERTI