Altra giornata di allenamento in archivio per la Lazio a Formello. Dopo la seduta di questa mattina , alle 15 il gruppo si è riunito nuovamente nel centro tecnico per un'altra sgambata atletica., mentre sono sempre assenti Acerbi, Akpa Akpro e i nazionali.Hysaj dopo il lavoro della mattinata si è recato in Paideia per dei controlli di routine. Nel pomeriggio l'albanese è stato a disposizione di. Sabato e domenica di riposo poi, da lunedì si ricomincerà a fare sul serio per preparare la sfida alla Fiorentina.