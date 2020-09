Altro allenamento, stavolta mattutino, per i biancocelesti nel Lazio Training Center di Formello. Dopo i tamponi, largo alle prove tattiche in viste della sfida di domani contro il Benevento. Si tratterà dell’ultimo match amichevole prima dell’inizio ufficiale della Serie A per la squadra di Inzaghi, ovvero sabato 26 settembre alle ore 18:00 alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Dopo l’assenza di ieri è tornato Leiva, quale dovrebbe giocare titolare domani in cabina di regia. A centrocampo potrebbe non esserci Luis Alberto visto che oggi ha concluso anzitempo il proprio allenamento. Non dovesse farcela il centrocampo biancoceleste sarà formato da Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Parolo e Lukaku. Terzetto difensivo composto da Patric, Acerbi e Radu, mentre davanti confermati Correa e Immobile. Ballottaggio apertissimo in porta con Strakosha favorito su Reina. Stamani Milinkovic è tornato quasi del tutto in gruppo: ha saltato solamente la partitella finale. Nel finale lungo colloquio tra il ds Tare e André Anderson. Non si sono visti sul campo centrale stamani i nuovi acquisti Fares e Muriqi, gli infortunati Lulic, Luiz Felipe e Vavro, poi non c’era Raul Moro e Jony, quest’ultimo vicinissimo all’Osasuna.