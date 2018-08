Sebastian Vettel su Ferrari conquista il Gran Premio del Belgio, tredicesimo atto del Mondiale 2018 di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Dopo nove anni il “Cavallino Rampante” torna a vincere qui: allora festeggiò Raikkonen, oggi ritiratosi. Con questo successo Vettel scavalca Alain Prost per numero di Gran Premio conquistati.



COL FIATO SOSPESO – Incidente shock al via: Hulkenberg prende in pieno Alonso, che decolla e ‘atterra’ su Leclerc. Paura per loro, ma, fortunatamente, ne escono illesi. La loro gara, ovviamente, è conclusa. Nelle prime avvisaglie Vettel passa Hamilton, mentre la safety car entra in azione. Poi le due Force India, grandi sorprese ieri. Perez si porta terzo davanti a Perez, poi Verstappen, Grosjean, Magnussen, Gasly, Ericsson e Sirotkin. Costretto a fermarsi causa foratura, Raikkonen mette gomme supersoft, e Bottas lo imita. Per l’alettone rotto Ricciardo deve fermarsi: riparte con due giri da recuperare.



RITIRO RAIKKONEN - A safety car rientrata Verstappen attacca Ocon con successo ed è quarto. Decimo giro e, accompagnato dalla ola che sale sugli spalti, l’olandese passa anche Perez. Continui problemi costano a Raikkonen il ritiro. Dal fondo Bottas sta guadagnando, man mano, posizioni ed entra in zona podio. Davanti Vettel si costruisce un corposo vantaggio su Hamilton, che oscilla tra i tre e i quattro secondi. Oltre dieci separano la Mercedes da Verstappen. Dopo 17 tornate i primi due tengono ritmi pressoché costanti. Guadagnato qualche decimo, il britannico vanta su Verstappen quindici secondi. Dietro Bottas sale al nono posto. Al 22° giro Hamilton esegue il pit stop e spinge tantissimo. In quello successivo ci pensa Vettel: velocissimi i meccanici. Il tedesco rientra in testa, seguono davanti a Verstappen (non ancora fermatosi) e Hamilton. Che torna però subito secondo.



VETTEL IN SCIOLTEZZA - Pit stop a catena poco dopo metà gara. Bottas si ritrova dunque quarto, poi Perez, Ocon, Grosjean, Magnussen, Gasly e Hartley. Davanti Vettel gira più veloce rispetto ad Hamilton: oltre 5 secondi li distanziano. Bottas non può più continuare con lo stesso set di gomme e, passato ai box, scende sesto. Ma presto si libera di Ocon. Sempre ultimo, Ricciardo preferisce chiudere qui. Quando rimangono cinque tornate Vettel ha oltre sei secondi su Hamilton, per la quarta piazza Bottas continua a tallonare Perez, sale in quarta piazza. Hamilton molla e Vettel torna sul gradino più alto del podio. E accorcia su Hamilton.