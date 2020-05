Sarà Carlos Sainz il sostituto di Sebastian Vettel alla Ferrari nella prossima stagione: ne sono convinti gli analisti, che offrono l’ingaggio dello spagnolo - figlio dell’ex campione del mondo di rally - a 1,15. Difficile che ad affiancare Charles Leclerc sia l’australiano David Ricciardo, a 10 volte la posta. Stessa quota per vedere di nuovo un pilota italiano a Maranello, Antonio Giovinazzi, e per il giovane Mick Schumacher, figlio del campione del mondo Michael. Si sale a 25,00 per il messicano Sergio Perez, per il giovane George Russel e per il ritorno in pista di Nico Hulkenberg, attualmente fuori dal Circus. Come riporta Agipronews, si gioca a 33, invece, la possibilità di vedere due fratelli alla guida della Rossa, con il 19enne Arthur Leclerc, ultimo acquisto dell’Academy della scuderia di Maranello. Il ritorno di Fernando Alonso o del finlandese Kimi Raikkonen, l’ultimo pilota a vincere il mondiale con la Ferrari nel 2007, vale 50 volte la posta, come l’ingaggio dei due piloti della Mercedes, il campione in carica Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Stessa quota anche per l’olandese della Red Bull, Max Verstappen.