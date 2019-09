La Ferrari torna a vincere un Gp. Charles Leclerc ha infatti trionfato nel Gran Premio del Belgio, davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto posto per Sebastian Vettel. Leclerc a 21 anni, 10 mesi e 16 giorni diviene il più giovane vincitore di una gara di Formula 1 su una Ferrari, superando in questa speciale classifica il più grande di tutti, Michael Schumacher.



LA GARA - Gara senza sbavature per il 21enne pilota, perfetto e sempre in testa dal primo all'ultimo giro. Il monegasco è bravo anche a resistere nell'ultimo tratto di gara al forcing di Lewis Hamilton, rapace alle sue spalle. Ci ha provato anche Vettel: superato dal rivale inglese in Mercedes alla partenza, il Ferrarista si è subito ripreso la seconda posizione, mantenuta fino al 32esimo giro, quando subisce il sorpasso di Hamilton. Due giri dopo anche Bottas lo passa, così il tedesco chiude al quarto posto. Fuori dai giochi Max Verstappen, uscito al primo giro dopo un contatto con Raikkonen. In classifica guida sempre con largo distacco Hamilton, con 268 punti, poi Bottas (203 punti), Verstappen (181), Vettel (169) e Leclerc (157).



L'ORDINE DI ARRIVO -

1 LECLERC 1:23:45.710

2 HAMILTON +0.981

3 BOTTAS +12.585

4 VETTEL +26.422

5 ALBON +81.325



LE STATISTICHE - Leclerc, 1a vittoria in carriera, è il più giovane vincitore su una Ferrari (terzo di tutti i tempi dopo Verstappen e Vettel): 21 anni 10 mesi 16 giorni.

Leclerc è anche il più giovane vincitore a Spa: strappa il record a Schumacher: 23 anni 7 mesi 27 giorni, 1992. Entrambi hanno ottenuto la prima vittoria in carriera a Spa. Prima vittoria in carriera a Spa nella storia della F1: Peter Collins 1956; Jim Clark 1962; Michael Schumacher 1992; Charles Leclerc 2019.