Vallteri Bottas su Mercedes ha conquistato la pole position del Gran Premio di Azerbaigian, sul circuito di Baku. Il pilota finlandese ha chiuso precedendo il compagno di squadra, il campione del Mondo in carica Lewis Hamilton, che gli partirà al suo fianco domani al via del Gran Premio ufficiale. Terzo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel.



Q1, CHE BOTTO PER KUBICA - La Q1 viene contraddistinta da una buona prova della Ferrari, che chiude al secondo posto con Leclerc il quale viene sorpreso dalla Red Bull di Gasly, sorprendentemente prima. Escono e vengono subito eliminati Stroll, Grosjean, Hlkenberg, Russell e Kubica. Quest’ultimo si è reso protagonista di un incredibile incidente, per fortuna senza conseguenze. Continua il pessimo momento della Williams. Macchina a muro all'ingresso della piazza del castello. Gasly su Red Bull, come detto, il più veloce nella prima sessione delle qualifiche a Baku con il tempo di 1:41.335. Secondo Leclerc, poi Bottas, Hamilton e Vettel. Q2, INCIDENTE ANCHE PER LECLERC - La Q2 parte e la Ferrari è suo malgrado subito protagonista. Perché Charles Leclerc sbatte contro il muro nella stessa zona dove si era incidentata la Williams di Kubica: "Scusate, sono stato stupido - le sue parole - la gente che ci guarda merita di più. Ho buttato la qualifica nel cestino, tutta colpa mia. Ma tornerò più forte, oggi non sono stato all’altezza”. Il monegasco partirà in decima posizione. E pensare che, nella sua breve carriera, Leclerc non aveva mai commesso errori in qualifica. Ultima Eliminazione in Q2 nel Gran Premio del Giappone 2018. Alla fine il miglior tempo è quello di Verstappen, con Vettel che chiude quinto e le due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen, per la prima volta, qualificate al Q3.



LA POLE E’ PER BOTTAS - Nella Q3 è Bottas a strappare all’ultimo secondo la pole position al compagno di squadra Lewis Hamilton per soli 59 millesimi. Sebastian Vettel cerca di arginare lo strapotere Mercedes ma non può nulla e deve accontentarsi della terza posizione finale. A seguire, nell’ordine, Verstappen, Perez, Kvyat, un ottimo Norris, Giovinazzi con l’Alfa Romeo davanti al compagno di squadra Raikkonen. Decimo partirà Leclerc.