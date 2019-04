Vallteri Bottas su Mercedes ha conquistato la pole position del Gran Premio di Cina, terza prova del campionato del Mondo di Formula 1 2019. La gara è in programma domani, Domenica 14 Aprile, alle 08:10 e verrà trasmesso da Sky Sport F1 (Canale 207 di Sky).



FORMULA 1, IN CINA LA FERRARI SOGNA - La SF90 punta al primo successo stagionale su un tracciato che potrebbe esaltarne trazione e velocità. Ma si ritrova con un problema imprevisto: Leclerc va fortissimo mentre Vettel, teoricamente prima guida, è ad un bivio: o torna a vincere o rischia seriamente di non uscire più dalla crisi tecnica che lo attanaglia. Ma Vettel ha chiuso al primo e al secondo posto le due sessioni di prove libere del Gran Premio di Cina 2019, nella prima ha fatto il suo miglior giro in 1’33”911, nella seconda in 1’33”330, a soli 27 millesimi dalla Mercedes di Valtteri Bottas, che si è installata davanti a tutti. Vettel ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton



FERRARI IN CERCA DI RISCATTO - Terzo atto di questo mondiale. La Ferrari viene dall'incredibile epilogo del Bahrain, con il problema al motore di Leclerc. Cina molto combattuta con le Rosse e le Mercedes che sembrano molto vicine per la pole, ma con la scuderia tedesca favorita. Intanto Albon, dopo il brutto incidente nelle FP3, non è sceso in pista in queste qualifiche. Q1, FUORI ANCORA UNA VOLTA KUBICA - Al termine della Q1 eliminati Stroll, Russel, Kubica, e poi Giovinazzi e Albon che non sono scesi in pista. Pronti via e Bottas fa subito il miglior tempo del weekend, mentre Leclerc sbaglia ed è costretto ad usare un secondo treno di gomme per entrare in Q2. Bene Hulkenberg, Sainz e Grosjean. Dietro è grande bagarre. Peccato per Giovinazzi che non risce a scendere in pista per alcuni problemi sulla sua Alfa Romeo.



Q2, LA LEGGE DELLA GOMMA GIALLA - Nella Q2 Ferrari e McLaren si qualificano senza problemi per la Q3 con gomma gialla, mentre tutti gli altri sono su gomma rossa. Lo scopo è qualificarsi per partire domani con questa mescola. Alla fine è Hamilton a piazzare il miglior tempo con gomma gialla (ma domani partirà con un treno di gomme usare). Meno di un decimo di vantaggio su Bottas. Fuori Kvyat, Perez, Raikkonen, Sainz, Norris.



Q3, SEMPRE E SOLO MERCEDES - Alla fine è Valtteri Bottas il poleman di questo terzo atto del mondiale di Formula 1 2019. La Mercedes in Cina torna a dominare e il finlandese riesce a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton di un nulla. La Ferrari è a tre decimi, lenta in qualifica ma messa molto meglio sul passo gara.