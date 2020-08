Quattro gare e la questione mondiale sembra già archiviata o quasi. Lewis Hamilton vede sempre più vicino il record di sette titoli iridati che appartiene a Michael Schumacher dopo la terza vittoria consecutiva, su quattro gran premi, centrata sul circuito di Sivlerstone. I betting analyst vedono vincente il pilota britannico della Mercedes con una quota simbolica di 1,07 visti i 30 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. È proprio il pilota finlandese l’avversario più temibile per Hamilton visto che il primo titolo iridato del numero 77, come riporta Agipronews, è in lavagna a 7,00. Lontanissimi tutti gli altri a partire da Max Verstappen, con la Red Bull, che si può giocare a 25,00. Le Ferrari? A distanza siderale visto che il titolo di Leclerc pagherebbe 75 volte la posta mentre quello di Vettel addirittura 100.