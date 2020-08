Cinque Gran Premi e trenta punti di vantaggio. Numeri che parlano di tre vittorie, un secondo e un quarto posto, causato da una penalità. Se non sono una sentenza poco ci manca. Il campionato mondiale di Formula 1 2020 sembra avere lo stesso padrone che ha avuto in cinque delle ultime sei stagioni: Lewis Hamilton. Il campione britannico della Mercedes, secondo i betting analyst, sembrerebbe aver già chiuso il discorso per il titolo iridato visto che viene dato vincente, come riporta Agipronews, con una quota rasoterra di 1,10. Ma chi potrebbe contrastare il fenomeno inglese che vola verso il settimo titolo iridato? Le alternative sembrano essere solo due. La prima è quella interna e porta a Valtteri Bottas. Il numero 77 della Mercedes, compagno di squadra di Hamilton, è in lavagna a 10 come futuro campione del mondo: se riuscisse nell’impresa, Bottas sarebbe il quarto finlandese a vincere l’iride in Formula 1 dopo Keke Rosberg, Hakkinen e Raikkonen. Terzo incomodo è il fresco vincitore di Silverstone, Max Verstappen. Il titolo del giovane olandese della Red Bull, ora primo inseguitore di Hamilton in classifica, pagherebbe 12 volte la posta. Il resto del gruppo? Praticamente non pervenuto. Il ferrarista Charles Leclerc si gioca a 75 mentre il compagno di scuderia Sebastian Vettel addirittura a 200.