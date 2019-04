Raggiunta un'intesa di massima tra @ACI_Italia e @F1 sugli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al GP di #F1 a #Monza fino al 2024. Proseguiamo la negoziazione con @F1 per giungere, in tempi brevi, alla firma del contratto. #F1 #Formula1 #GPItalia pic.twitter.com/YVuctxDeEl — Presidente ACI (@PresidenteACI) 30 aprile 2019

. La gara, che si disputa sul circuito dell’autodromo di Monza di norma tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre,La notizia, che era stata anticipata dalla Gazzetta dello Sport, ha trovato un riscontro immediato:- Dopo tanti mesi di incertezza, dunque, finalmente una bella notizia per quanto riguarda l’Autodromo di Monza e il movimento motoristico italiano in generale. Che non perde il suo appuntamento clou, che aveva più volte rischiato di uscire dal calendario a causa di problemi di budget. Le due parti, stante anche il tweet del presidente dell’ACI, sono riuscite a trovare l’accordo. E la Formula 1 continuerà ancora a far scattare le sue monoposto dal rettilineo di Monza.