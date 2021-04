Max Verstappen su Red Bull vince il GP di Imola, seconda prova del Mondiale di Formula 1, davanti al campione del Mondo Lewis Hamilton (Mercedes), Norris, Leclerc (Ferrari), Sainz (Ferrari), Ricciardo, Stroll, Gasly e Raikkonen. Ritiro per Vettel all’ultimo giro. La gara è stata interrotta al 34° giro (e poi ripresa) per un brutto incidente fra Bottas e Russell, senza conseguenze per i piloti.