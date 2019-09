Charles Leclerc ha vinto oggi la prima gara con la Ferrari e più in generale in Formula 1. Al termine della corsa, via radio e poi con il trofeo in mano, la sua dedica è andata a Antoine Hubert, tragicamente scomparso ieri in un incidente in Formula 2.



LE PAROLE - "Ho realizzato il sogno che avevo da bambino in un week end davvero difficile, abbiamo perso un amico. Questa vittoria è dedicata a lui. Il sogno che diventa realtà, ma non si può festeggiare in giornate così".