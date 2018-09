Kimi Raikkonen su Ferrari conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018 che si è disputato a Monza. Vettel completa la prima fila. Terzo Hamilton.



PRONTI... VETTEL - Avvio promettente per Raikkonen, che registra subito il miglior tempo. Mentre Vettel si serve dei primi minuti per carburare. E chiude quarto dopo un giro, preceduto anche da Hamilton e Bottas. È un impegno gravoso per Hamilton, che nelle libere ha dimostrato di poter essere l’unico a tenere il passo Ferrari. Nella prima sessione Vettel sale presto in cattedra. Si porta primo e riesce persino a migliorarsi ancora. Alle sue spalle Kimi, poi Hamilton. Molto positivo anche Ricciardo, quarto, il compagno di scuderia Verstappen è sesto. Poi Ocon, Sainz, Magnussen e Hulkenberg. Quest’ultimo partirà con una penalità di 10 posizioni per l’incidente provocato in Belgio. Esclusi Perez, Leclerc, Hartley, Ericsson e Vandoorne. Un brutto pomeriggio per le Alfa Romeo Sauber, entrambe eliminate. Spezzano il recente trend negativo le Williams, che accedono alla seconda fase. A bordo della McLaren si qualifica anche Alonso, l’ultimo poleman Ferrari a Monza: correva il 2010.



EXPLOIT RAIKKONEN - Alla Q2 tutti si presentano con gomma rossa. Sferra l’affondo Hamilton: 1.19:798. È il primo pilota a stare sotto la soglia dell’1.20 nelle qualifiche. Vettel risponde sontuosamente: 1.19:785. Battaglia già accesa. Questo Vettel fa paura: 1.19:629. Mentre Hamilton perde qualcosa. Furioso corpo a corpo nella prima variante tra Vettel e Magnussen: piovono parole pesanti. E anche i team principal litigano fra loro. Seguono Raikkonen, Verstappen, Bottas, Grosjean, Ocon, Stroll, Sainz, Gasly. Eliminati, nell’ordine, Magnussen, Sirotkin, Alonso, Hulkenberg, Ricciardo. Primo a lanciarsi nella Q3 è Ocon della Force India. Si porta avanti Hamilton, in un'avvincente duello a tre con Raikkonen e Vettel. Risolto col più dolce dei lieti fine: Raikkonen primo, con 1.19:119, poi Vettel e Hamilton.