La Formula 1 fa tappa di nuovo a Silverstone per il secondo appuntamento consecutivo sul tracciato britannico, per l’occasione denominato del 70° anniversario per festeggiare i settanta anni del Mondiale. Dopo il successo su tre ruote della scorsa settimana, sempre sul circuito di casa, Hamilton si è portato a 30 punti di vantaggio in classifica dopo quattro gare. Il successo finale, dunque, appare quasi scontato, e ne sono convinti anche i betting analyst che danno favorito il campione del mondo iridato offrendo la vittoria in gara a 1,40. Di poco inferiore, come riporta Agipronews, la quota della qualifica, con la pole di Hamilton a 1,31. Titolo mondiale in tasca, invece, con una quota ferma a 1,08 per Hamilton. Tornando alla gara di domenica il dominio delle Frecce d'Argento è quasi certo grazie anche alle sette vittorie negli ultimi otto appuntamenti di Silverstone. E infatti lo sfidante più pericoloso per Hamilton è il compagno di scuderia Bottas, a 4,25. Segue la Red Bull con Verstappen a 8,00, e per il resto si va ad alta quota, con Leclerc a 51,00 e un duo a 67,00, formato da Albon (Red Bull) e Stroll (Williams). Ancora piu distanti Norris e Sainz Jr. (a quota 76) e Vettel, pagato 81 volte la posta. Tra le scommesse proposte dai trader di 888sport.it, spunta anche il primo pilota a ritirarsi con Grosjean favorito a 9,00. Poi Latifi a 10,00 e Hulkenberg (fuori anzitempo nella scorsa gara) a 12,00