Disastro Ferrari a Monza. Nelle qualifiche del Gran Premio di casa, chi ha le chiavi dell'autodromo è costretto a vedere gli ospiti banchettare per arrivare alla pole position. Male Leclerc, malissimo Vettel. Il tedesco non si è neanche qualificato per la Q2 e partirà dalla 17esima posizione, il francesino, invece, supera il taglio della Q1 ma non riesce a entrare nei primi 10.



Le rosse entrambe fuori dalle prime 10 in qualifica, non succedeva dal 1984, con Alboreto 11esimo e Arnoux 14esimo. Queste le parole di Vettel, che partirà dalla penultima fila, come Lorenzo Baldini a Monza 1962: "Grosso problema è che c'erano troppe macchina, alcuni hanno superato ed è stato un casino. Gestione? Credo che oggi quando siamo usciti dai box eravamo bloccati, è stato momento sbagliato. Semplice dirlo adesso, ma non potevo fare di più. Gara domani, weekend non compromesso. Vedremo cosa riusciremo a fare". Per Vettel un record storico negativo: non era mai successo, con questo formato, che un pilota Ferrari restasse fuori dalla Q2.