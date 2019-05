Quarta vittoria stagionale per Lewis Hamilton, che scatta dalla pole e domina il Gp di Monaco, sesta prova del Mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha preceduto al traguardo la Red Bull di Max Verstappen, che però scivola in quarta posizione per una penalizzazione di cinque secondi. Sul podio vanno la Ferrari di Sebastian Vettel e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Hamilton raggiunge quota 137 punti con il compagno di squadra a 120 punti e Vettel lontano a 82 punti: per gli analisti Snai, il britannico si conferma favorito per il titolo a 1,20, con Bottas, come riporta Agipronews, a 4 volte la scommessa. Male le Ferrari, con Vettel che si piazza a 20 volte la posta e Charles Leclerc a 33,00 dietro Verstappen