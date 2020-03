Il comunicato della McLaren: "Abbiamo confermato questo pomeriggio a Melbourne il ritiro dal GP di F1 in Australia del 2020, a seguito di un test positivo al coronavirus di un membro del team. Il mebro del team è stato testato e isolato non appena sono comparsi i sintomi e ora sarà trattato dalle autorità mediche locali.Il team si è preparato per questa eventualità e ha mosso supporto per il proprio impiegato che ora entrerà in un periodo di quarantena. Il team sta cooperando con le autorità locali per assistere le loro indagini e analisi.Zak Brown, CEO di McLaren Racing, e Andreas Seidl, Team Principal di McLaren F1, hanno informato la Formula 1 e la FIA della decisione questo pomeriggio. La decisione è stata presa per il dovere di preoccuparsi non solo degli impiegati e dei partner della McLaren, ma anche per i team rivali e i fan di F1".- Anche i piloti sono pronti a fermarsi qualora la situazione peggiorasse, lo conferma in conferenza stampa da Melbourne il pilota della: "Spero che altri siano d'accordo, e speriamo che non si arrivi a questo, ma se dovesse succedere sicuramente tirerei il freno a mano. Siamo un gruppo di 20 piloti, ci siamo riuniti negli ultimi anni per varie circostanze e penso che avremo una opinione comune su grandi decisioni come questa. Credo che saremmo abbastanza maturi per prenderci cura di noi stessi e 'tirare il freno a mano'".