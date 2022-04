Tripudio Red Bulla a Imola: è doppietta per la scuderia austriaca, Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 completando un weekend perfetto con pole, vittoria nella sprint, nella gara e giro veloce; dietro l'olandese c'è Sergio Perez, chiude il podio Lando Norris per la McLaren. Domenica da dimenticare invece per la Ferrari: Charles Leclerc chiude 6° in rimonta dopo aver impattato contro le barriere a pochi giri dal termine, si ritira invece in avvio Carlos Sainz.



L'ordine d'arrivo:



1. Max Verstappen (Ola - Red Bull)

2. Sergio Perez (Mes - Red Bull)

3. Lando Norris (GB - McLaren)

4. George Russell (GB - Mercedes)

5. Valtteri Bottas (Fin - Alfa Romeo)

6. Charles Leclerc (Mon - Ferrari)

7. Yuki Tsunoda (Giap - AlphaTauri)

8. Sebastian Vettel (Ger - Aston Martin)

9. Kevin Magnussen (Dan - Haas)

10. Lance Stroll (Can - Aston Martin)

11. Alexander Albon (Thai - Williams)

12. Pierre Gasly (Fra - AlphaTauri)

13. Lewis Hamilton (GB - Mercedes)

14. Esteban Ocon (Fra - Alpine)

15. Zhou Guanyu (Cin - Alfa Romeo)

16. Nicholas Latifi (Can - Williams)

17. Mick Schumacher (Ger - Haas)

18. Daniel Ricciardo (Aus - McLaren)

Rit. Fernando Alonso (Spa - Alpine)

Rit. Carlos Sainz (Spa - Ferrari)