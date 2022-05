Gran Premio di Spagna dal sapore amaro per la Ferrari: Max Verstappen della Red Bull si aggiudica la sesta prova del Mondiale davanti al compagno Perez e alla Mercedes di Russell. Il successo del campione in carica vale il sorpasso in classifica a Leclerc che si è ritirato al 28° giro quando era al comando, a causa di un problema alla power unit. L'altro ferrarista Sainz, 4° davanti a Hamilton, è la nota positiva della serata per la Rossa.