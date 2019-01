Il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, ha deciso di affondare per Pablo Fornals: stasera si gioca Valencia-Villarreal, dopo il match ci sarà l'assalto azzurro. "«Bisogna soltanto aspettare», la posizione chiarissima della Toldrà Football Consulting, l’agenzia che gestisce il giocatore. Più attendista quella di Garcia Plaza. La storia è piuttosto nitida: il Napoli vuole Fornals, il centrocampista non aspetta altro che partire per l’Italia e ha già parlato con Fabian, ma nel frattempo, da grande professionista, lavora con la solita applicazione in vista della partita con il Valencia. Una volta definita la questione-Rog, al centro della trattativa con il Siviglia, basterà poi versare la clausola rescissoria e brindare (28 milioni di euro, ma il Villarreal ha la possibilità di portarla unilateralmente fino a 33)"