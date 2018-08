Emil Forsberg, esterno offensivo dell'RB Lipsia e della Svezia, con la quale ha brillato al Mondiale, commenta così le voci di mercato che lo danno in orbita Roma alla Bild: "La Roma su di me? Sono lusingato dell’interesse dei club su di me, ne sono consapevole. Per il momento, però, mi sto concentrando solamente sul Lipsia". Il club giallorosso è alla ricerca di un esterno offensivo di qualità. E il 10 svedese, che lo scorso anno è stato seguito dal Milan e da Massimiliano Mirabelli, piace a Monchi.