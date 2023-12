EMIL x RBNY



The New York Red Bulls have signed Swedish midfielder Emil Forsberg from RB Leipzig!



@oanda pic.twitter.com/5E7tZZrM63 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 16, 2023

In gol nella vittoria per 3-1 di oggi contro l'Hoffenheim, Emillascia il Lipsia e si trasferisce in un altro club della stessa proprietà. Il club statunitense del New York Red Bulls ha annunciato l'ingaggio del 32enne trequartista svedese, che ha firmato un contratto fino al 2026.