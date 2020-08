Paul Pogba è il sogno proibito dei tifosi juventini. Sui social, in giro, quando si parla di mercato Juve il pensiero di molti accarezza il ritorno del centrocampista francese in bianconero. Un ritorno molto difficile, per le cifre che servirebbero a portarlo via da Manchester, ma a più riprese tornato in auge: come in questi giorni, con lo scambio con Dybala paventato dalla stampa italiana. Siamo sicuri tuttavia che valga così tanto la pena avere questa ossessione per il ritorno di Pogba?

