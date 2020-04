Il noto videogioco Fortnite che ha appassionato milioni di giocatore in tutto il mondo e che ha nel mondo dei calciatori degli assidui frequentatori (ricorderete il caso di Ozil e delle oltre 1000 ore passate online) amplia i propri orizzonti e riproporrà su larga scala un'evento che già in passata aveva avuto successo. Non solo crossover legati a altri brand come Star Wars o Stranger Things, ma dei veri e propri concerti LIVE all'interno del videogioco.



Il primo evento fu un concerto live del noto dj Marshmello che ad inizio 2019 riscosse un successo incredibile. Oggi la Epic Games che produce il videogioco ha deciso di fare le cose ancora più in grande studiando a tavolino una serie di concerti con il famossismo rapper statunitense Travis Scott che si esibirà LIVE all'interno dell'evento Battle Royal Astronomical.



La particolarità è che non sarà semplicemente un concerto, bensì un vero e autentico tour con date e eventi ben programmati. Si partirà venerdì 24 aprile e si concluderà domenica 26 e nell'evento saranno inserite delle challenge che permetteranno ai giocatori di guadagnare oggetti tra emote, banner, spray e schermate di caricamento. Di seguito le sfide e gli appuntamenti già scoperti e riportati da GameDivision nei codici del gioco.



ECCO GLI APPUNTAMENTI

Venerdì 24 aprile 2020 01.00

Venerdì 24 aprile 2020 16.00

Sabato 25 aprile 2020 06.00

Sabato 25 aprile 2020 17.00

Domenica 26 aprile 2020 00.00



ECCO LE SFIDE

Balla per dieci secondi sulle due piste da ballo presenti nella mappa.

Visita il palco a nord di Sabbie Sudate

Salta sopra le teste Astro giganti