Il mondo del calcio si stringe intorno a Christian Eriksen dopo i drammatici attimi in Danimarca-Finlandia. Tanti i messaggi di giocatori, squadre e personaggi dello sport per il centrocampista dell'Inter, sveglio e stabile dopo il malore in campo e i primi soccorsi in campo. Mentre proseguono gli esami in ospedale, tutti i messaggi di supporto del pallone.