Inizia oggi un nuovo appuntamento sulle pagine di calciomercato.com., una riflessione sui fatti che hanno contraddistinto la giornata che sta per andare in archivio. Un ultimo pensiero prima di andare a dormire, un tema da sviluppare in vista del giorno successivo. E per questa prima puntata della nuova rubrica non si poteva che cominciare da Sinisa Mihajlovic.quella dell'allenatore del BolognaChe ha saputo mettere assieme, una volta ogni tanto, i tifosi di qualsiasi schieramento, abbandonando quelle odiose contrapposizioni delle quali il calcio italiano sembra proprio non riuscire fare a meno.