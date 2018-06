Forza Nuova contro Mario Balotelli. Il partito di estrema destra ha esposto a Brescia, proprio nella città dove è cresciuto l'attaccante della nazionale italiana, uno striscione contro le posizioni del giocatore in tema di immigrazione con scritto: "Sei più stupido che nero, rinuncia alle Ferrari!".



IL COMUNCIATO DI FORZA NUOVA - Questa la traduzione dello striscione esposto in dialetto bresciano, rivendicata da FN: "Ci permettiamo di consigliare a Balotelli di ascoltare, capire e magari condividere le dichiarazioni di alcuni lungimiranti vescovi africani che, compreso il reale senso del business e dello sfruttamento legati all’accoglienza, invitano i conterranei a non emigrare, soprattutto i giovani, perchè di fatto rappresentanti la ricchezza del propri paesi di origine, e quindi invitati a rimanerci e a costruire il proprio futuro, magari con l’aiuto di qualche generoso consanguineo a cui basterebbe rinunciare ad una delle tante Ferrari per far felici tanti suoi fratelli"