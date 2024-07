AFP via Getty Images

Foti: 'Quanta invidia nei confronti di Mourinho. Con lui la Roma ha fatto due finali: non so quando accadrà di nuovo'

A tutto campo. Salvatore Foti è stato vice di José Mourinho alla Roma e ha deciso di seguirlo anche in Turchia, al Fenerbahce. Un rapporto solido, sottolineato anche nell'intervista a Il Secolo XIX: "C'è feeling, siamo due tipi molto diretti. E il rapporto è cresciuto, alimentato dai risultati, abbiamo vissuto esperienze forti, che ti uniscono. Sento fiducia, stiamo bene insieme".



INVIDIA - "Credo ci sia tanta invidia nei suoi confronti, già dai tempi del Triplete con l'Inter. In giallorosso siamo arrivati a giocare finali europee di seguito in due anni e mezzo, la prima vinta e la seconda hanno visto tutti in che modo è stata persa: i tifosi della Roma le ricorderanno anche tra 30-40 anni, non so quando accadrà di nuovo". E ancora: "Credo che Mourinho meritasse un saluto totalmente diverso, spiace per come si è chiusa ma il rapporto con i proprietari del club (i Friedkin, ndr) si era deteriorato".