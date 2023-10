Nel concitatissimo finale di partita di Genoa-Milan, che ha portato i rossoneri alla vittoria per 1-0 che vale la vetta della classifica, l'attaccante francese Olivier Giroud è stato costretto ad andare in porta al posto di Mike Maignan.



A cambi finiti per Pioli il portiere francese ha compiuto un'uscita kamikaze su Ekuban lanciato a rete e, dopo un check var che ha costretto l'arbitro Piccinini alla on field review, è stato espulso con rosso diretto per chiara occasione da gol.



A quel punto, nonostante fosse Pulisic il portiere d'emergenza designato, Pioli ha scelto di mandare in porta Giroud perché più alto dei compagni. E la scelta si rivela decisiva perché dopo la traversa di Gudmundsson l'attaccante-portiere fa la parata decisiva che salva il risultato. Ecco alcune foto del momento finale.