Il derby Milan-Inter in campo lo ha vinto, anzi, stra-vinto l'Inter. 3-0 secco, senza appelli e +4 in classifica conquistato nella stracittadina e se prima della gara il confronto a distanza si era manifestato con i cortei dei tifosi fuori da San Siro e se la battaglia in campo è stata vinta dai nerazzurri, il post-partita si è inevitabilmente animato sui social network dove lo sfottò dilaga. Da Ibrahimovic già a Sanremo con la canzone "Una lacrima sul viso" ai post del tifoso rossonero e leader della Lega Matteo Salvini, passando per Lukaku re di Milano e Handanovic rinato. Ecco i più divertenti.