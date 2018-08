La notizia era nell'aria da giorni ma adesso è ufficiale: sarà Giorgia Palmas il nuovo volto di Milan Tv. La conferma arriva dai profili social del canale tematico rossonero, in un video in cui la showgirl è vestita con i colori del Milan in mezzo al campo di Milanello e dà il benvenuto ai tifosi per la nuova avventura.



TRA MAGNINI E IL MILAN - Dopo il Processo di Biscardi, condotto l'anno scorso su 7Gold, un'altra esperienza nel mondo del calcio per la Palmas, che con un tweet ha esternato la propria soddisfazione: "Sono felicissima di iniziare questa nuova avventura televisiva con voi!!!". La Palmas, tifosa del Cagliari ma da sempre simpatizzante per il Milan, è fidanzata con l'ex nuotatore Filippo Magnini, supporter dell'Inter. Proprio nelle ultime ore la showgirl ha postato una story nella quale festeggia la vacanza in Sardegna con il fidanzato e la scritta: "La prima di tanti estati assieme". Con Magnini ... e con il Milan!