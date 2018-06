L'avventura di Fox Sports in Italia finisce qui. Il quotidiano ItaliaOggi conferma che il canale televisivo sarà chiuso a fine mese, quando scadrà il contratto con Sky Italia, che ha versato 32 milioni di euro all'anno nel triennio 2015-2018 per avere l'esclusiva di Fox Sports. Rimarrà il sito web, dove sarà impiegata parte dei 20 giornalisti.



Invece il direttore Marco Foroni sarà il responsabile dei contenuti editoriali di Dazn, la piattaforma di sport in streaming per Perform, il gruppo che si è aggiudicato con Sky i diritti tv del campionato italiano di Serie A nel triennio 2018-2021.